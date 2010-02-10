У Януковича говорят, что БЮТ проиграл им уже 17 судов

Один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что на сегодня по результатам выборов Президента принято 17 судебных решений, и все они – в пользу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, состоялось 17 судебных заседаний по искам штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО. Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что на всех этих заседаниях суды приняли решение в пользу В.ЯНУКОВИЧА.

Он добавил, что эти судебные заседания состоялись в трех областях и Автономной Республике Крым.