У Януковича говорят, что БЮТ проиграл им уже 17 судов
14:16, 10 февраля 2010Политика
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Колесников дал пресс-конференцию
Один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что на сегодня по результатам выборов Президента принято 17 судебных решений, и все они – в пользу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, состоялось 17 судебных заседаний по искам штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО. Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что на всех этих заседаниях суды приняли решение в пользу В.ЯНУКОВИЧА.
Он добавил, что эти судебные заседания состоялись в трех областях и Автономной Республике Крым.
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