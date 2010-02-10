В БЮТ уже придумали, на какой книге должен присягать Янукович

Уровень фальсификаций на нынешних президентских выборах превысил показатели 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады народный депутат от БЮТ Виктор ТАРАН.

Он считает, что «выборы фальсифицированы». При этом депутат отметил, что обращение Виктора ЯНУКОВИЧА к украинскому народу на русском языке свидетельствует о том, что это «был сигнал для наступления на украинский язык, на украинскую духовность и культуру». По убеждению В.ТАРАНА, «то, что человек, который видит себя Президентом Украины, обращается к украинскому народу на языке чужого государства, это было просто дико». (УНИАН: В.ЯНУКОВИЧ свою первую речь после объявления данных экзит-полов произнес на русском языке.)

В.ТАРАН отметил, что невозможно представить себе, что Президент Франции обращается к своему народу на немецком языке, а канцлер Германии – на французском.

При этом депутат подчеркнул, что в случае, если В.ЯНУКОВИЧ все-таки станет Президентом Украины, то он должен был бы приносить присягу не на Пересопницком Евангелие, а «на «Каштанке» известного международного «поэта» Антона Чехова». (УНИАН: в ВР новоизбранный Президент присягает на верность народу на Конституции Украины и на Пересопницком Евангелие как самой дорогой духовной святыне).