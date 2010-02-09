В БЮТ считают, что регионалы были бы счастливы с премьером Тимошенко

Партия регионов не будет инициировать отставку Премьер-министра Юлии Тимошенко, потому что у «регионалов» некому работать. По крайней мере в этом уверен заместитель председателя фракции БЮТ Сергей Соболев, сообщает официальный сайт блока.

«Дело в том, что члены Партии регионов привыкли играть в теннис и гольф в рабочее время, а не тяжело работать, чтобы преодолеть кризис», - сказал он.

«Я думаю, что «регионалы» были бы счастливы, если бы Юлия Тимошенко была премьером и дальше, если им удастся посадить Януковича в президентское кресло. Тогда Партия регионов будет продолжать критиковать премьера за экономические показатели и радоваться, какую очень хорошую позицию они заняли», - считает нардеп.