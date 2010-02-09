Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО надеется на реализацию европейских перспектив Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 8 февраля П.ПОРОШЕНКО встретился с главами делегаций международных организаций, которые совместно осуществляли мониторинг в составе Международной миссии наблюдения на выборах Президента Украины 2010 года. Как известно, в состав миссии, организацию которой осуществляло Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), вошли также делегации от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи НАТО.

Во время обсуждения итогов наблюдения главы делегаций сошлись во мнении, что выборы в Украине состоялись в соответствии с международными стандартами и обязательствами Украины, в частности в рамках ОБСЕ и Советы Европы. Международные наблюдатели отмечали высокий уровень подготовки избирательного процесса и его демократический характер.

Главы делегаций высоко оценили конструктивное взаимодействие с государственными учреждениями Украины и поблагодарили МИД Украины за содействие в организации работы международных наблюдателей во время проведения второго тура выборов Президента Украины.

„Мы придаем огромное значение оценке работы МИД Украины миссией наблюдателей”, - заявил П.ПОРОШЕНКО.

Министр проинформировал, что 10 февраля начинается очередная Сессия Европарламента, на которой будет обсужден „украинский вопрос”. „Я уверен, что во время сессии будут рассматриваться перспективы Украины касательно „дорожной карты” по введению безвизового режима, дальнейшего продвижения в направлении заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ключевое место в которой занимает зона свободной торговли”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр также отметил работу дипломатических учреждений Украины за границей и Департамента консульской службы МИД Украины, в частности, по надлежащей координации и взаимодействию с участковыми комиссиями по выборам Президента Украины в заграничном избирательном округе. „Были созданы надлежащие условия для их работы, а также приняты исчерпывающие меры для своевременной передачи дополнительного количества бюллетеней, чтобы дать возможность обеспечить право проголосовать и тем трем тысячам украинских граждан за границей, которые были внесены в списки избирателей после первого тура выборов”, - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО. В целом, сообщил он, общее количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени на заграничных избирательных участках заграничного избирательного округа, составило 45 тыс. 200 человек.