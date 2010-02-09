Янукович поделит трубу между Россией, Европой и Украиной поровну?

Вступив в должность Президента Украины, Виктор ЯНУКОВИЧ намерен воссоздать консорциум по управлению газотранспортной системой (ГТС) страны. Как стало известно российской газете «КоммерсантЪ», «Газпрому», «Нафтогазу Украины» и европейским потребителям предложат по 33,3% в консорциуме.

Сенсационную идею В.ЯНУКОВИЧ обнародовал в воскресенье вечером в эфире телеканала "Интер": "Нам надо вернуться к созданию газотранспортного консорциума. Это выгоднее, чем строить новые газотранспортные системы". Он не называл открыто свою инициативу предложением к России и даже косвенно не упоминал адресата своей речи. Однако в тот же день в эфире региональной николаевской ТРК господин В.ЯНУКОВИЧ прямо заявил: "Я буду вносить предложение о создании консорциума для эксплуатации системы (ГТС Украины – «Ъ») и ее реконструкции с целью увеличения объемов прокачки газа". В случае реализации его инициативы, «украинская труба способна будет прокачивать в Европу до 200 млрд. кубометров газа в год».

В 2009 году транзитом российского газа по территории Украины прошло 75 млрд. кубометров газа, отмечает издание. "За этот короткий период времени (пять лет президентского срока Виктора ЮЩЕНКО – «Ъ») мы потеряли доверие наших партнеров — России и Европы, потому что мы сильно подводили их», - посетовал В.ЯНУКОВИЧ. «За эти пять лет мимо Украины стали строить газопроводы «Северный поток» и «Южный поток», - резюмировал он. По его словам, если создать консорциум и увеличить мощность ГТС на 80 млрд. кубометров, то России не потребуется строить обходные газопроводы.

Источник в Партии регионов пояснил «Ъ», что в консорциуме «Газпрому», «Нафтогазу» и европейским энергоконцернам будет принадлежать по 33,3%. "Теоретически есть вариант, что около 9% в консорциуме получит также Centragas в качестве компенсации за потерянные 11 млрд. кубометров газа в ПХГ. Но это вопрос переговоров», - уточнил собеседник «Ъ». (Centragas - австрийская компания - соучредитель вместе с "Газпромом" трейдера RosUkrEnergo - подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ.)

То, что намерения кандидата в президенты Украины не были просто предвыборными обещаниями, 8 февраля подтвердил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Вадим КОПЫЛОВ. "Сегодня быстро выстроить отношения с "Газпромом", чтобы они дали возможность улучшить условия для Украины, просто так невозможно. Ситуация настолько острая, что создавать консорциум нужно как можно быстрее", - сказал он вчера на пресс-конференции в Киеве.

Между тем в "Газпроме" не торопятся приветствовать инициативы нового украинского лидера. "Комментировать идею консорциума можно будет только после изучения предложений по существу",— пояснил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ. Другой менеджер монополии сказал, что оснований для изменения договора от 19 января 2009 года нет, так что и цены пересматривать не придется. По словам собеседника "Ъ", в случае с Украиной может быть применен "белорусский вариант", когда страна в течение нескольких лет получала скидку в цене газа за счет приобретения "Газпромом" 50% акций ОАО "Белтрансгаз". Ранее англо-голландская корпорация Shell оценивала ГТС Украины более чем в 10 млрд. долл. "Газпром" своих оценок не давал.

Что касается отказа от строительства газопроводов в обход Украины - Nord Stream и South Stream, в «Газпроме» неофициально пояснили, что «пока нет никаких оснований менять стратегию по диверсификации маршрутов поставки». «Господин ЯНУКОВИЧ будет у власти не так долго, как должны работать газопроводы», - пояснил участник газового рынка РФ.

Президент East European Gas Analysis (США) Михаил КОРЧЕМКИН отмечает, что остановить строительство Nord Stream будет очень трудно, а вот отказаться от South Stream - полезно, поскольку в его основе лежит идея перманентного конфликта России и Украины.