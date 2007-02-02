Что парламентское большинство согласно поправить в Законе о Кабмине

Депутаты из правящей коалиции предлагают Верховной Раде Украины прекращать полномочия министров обороны и иностранных дел не только по представлению премьер-министра, но также по представлению Президента Украины или коалиции.

Об этом идет речь в тексте законопроекта “О внесении изменений в законы Украины “О Кабинете Министров Украины” и “О местных государственных администрациях”, внесенного депутатами Юрием МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), Виталием ШИБКО (фракция СПУ) и Владимиром ОПЛАЧКО (фракция КПУ) и зарегистрированного в ВР.

Законопроектом предлагается, чтобы полномочия члена Кабинета Министров Украины прекращались Верховной Радой также по представлению коалиции депутатских фракций в парламенте или премьер-министра Украины, а полномочия министра обороны или министра иностранных дел - по представлению коалиции депутатских фракций в парламенте, Президента или премьер-министра.

Также в соответствии с законопроектом, Кабинет Министров назначает на должность и освобождает от должности заместителей министров именно по представлению министров, а не премьера. При этом кандидатуры заместителей министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины назначаются после консультаций соответствующего министра с Президентом Украины.

Кроме этого, законопроектом отменяется норма принятого парламентом закона о Кабмине, в соответствии с которой Кабинет Министров согласовывает кандидатуры заместителей председателей местных государственных администраций, осуществляющих свои полномочия в сферах, которые относятся к веданию Кабинета Министров Украины. Кроме этого, законопроектом предлагается запретить правительству увольнять председателей областных государственных администраций по причине дисциплинарной ответственности.