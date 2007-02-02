Председатель ЦИК дает совет инициаторам киевского референдума

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ считает, что «никакой трагедии» в отказе киевской власти зарегистрировать инициативные группы для проведения референдума в Киеве нет.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, отвечая на вопросы, какими могут быть причины отказа в регистрации инициативных групп граждан в городе Киеве, Я.ДАВЫДОВИЧ напомнил, что в свое время при рассмотрении документов о регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума по вопросам НАТО и ЕЭП Комиссия зарегистрировала 109 инициативных групп, а 47 было отказано, поскольку были допущено очень много ошибки в оформлении документов.

“Поэтому, – отметил он, – никакой трагедии в отказе нет”. По словам председателя ЦИК, в таких случаях документы возвращаются на доработку, и эта инициативная группа имеет право исправить ошибки или повторно провести собрания и повторно подать документы. Это абсолютно не является основанием для полного отказа в регистрации.

Председатель Центризбиркома отметил, что сегодня Закон о всеукраинском и местных референдумах чрезвычайно отстал от требований современного законодательства и Конституции Украины. Например, по его словам, в нем совсем не предусмотрены наблюдатели при проведении референдума, что противоречит всем международным нормам законодательства о выборах и референдумах. Вместо этого, отметил Я.ДАВЫДОВИЧ, требуется участие в формировании комиссий такого института как трудовые коллективы – этого понятия уже давно нет в законодательстве.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, по мнению Я.ДАВЫДОВИЧА, если государство хочет применять такую форму управления, как проведение референдумов, то в ближайшее время профильный комитет парламента должен начать наработку новой редакции этого закона.