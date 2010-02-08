В ПР заявляют, что во Львов вылетел самолет с "эмиссарами" Тимошенко

Во Львов прибудут «эмиссары» кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, которые намерены фальсифицировать результаты выборов.

Об этом говорится в заявлении Львовской областной организации Партии регионов, переданной УНИАН пресс-службой организации.

«Как стало известно из конфиденциальных источников, во Львов вылетел самолет с «эмиссарами» Ю.ТИМОШЕНКО с четким заданием сфальсифицировать выборы. Обращаемся ко всем международным наблюдателям с просьбой способствовать в предотвращении возможных фальсификаций на окружных комиссиях при подсчете голосов», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным ЦИК, согласно результатам обработки 6,57% протоколов, за Ю.ТИМОШЕНКО во Львовской области проголосовали 89,76% избирателей, за В.ЯНУКОВИЧА – 5,21%.