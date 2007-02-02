”Самозахватчики” разобрали даже земли вокруг кладбища

Симферопольская районная государственная администрация выражает беспокойство, что до сих пор не освобождены самовольно занятые земли неподалеку от аэропорта «Симферополь» и аэродрома «Заводское».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Совете министров АРК заявил председатель Симферопольской райгосадминистрации Виктор ПАВЛОВ.

«Руководство авиаотрядов обращалось в правоохранительные органы для освобождения самовольно занятых земельных участков, однако земельное законодательство не выполняется в этой части, и земельные участки не освобождены», - сказал глава Симферопольской РГА.

Кроме того, у руководства района вызывает тревогу, что никак не удается найти компромисс с гражданами, которые заняли участки на территории, проходящей в непосредственной близости от газопровода высокого давления «Глебовское - Симферополь».

В.ПАВЛОВ отметил, что из-за самозахватов Симферополь теряет возможность расширения своих земель и решения социальных проблем. Так, например, городу необходимо расширить территорию кладбища, но это сделать не удается, так как земля вокруг кладбища занята самозахватчиками. «Под вопросом находятся возможности расширения кладбища «Абдал». Дальнейшее расширение невозможно - земля вокруг кладбища занята самозахватами, - сетует глава Симферопольской райгосадминистрации. - Это очень важная социальная проблема, и она пока не решена».

В связи с таким положением дел председатель Симферопольской РГА обратился к крымскому правительству с просьбой оказать содействие в установлении граждан, которые захватили земельные участки и тем самым наносят ущерб государству.

Как сообщал УНИАН, в Симферопольском районе самозахваты занимают более 1,7 тыс. га земли. По данным РГА, ущерб, нанесенный региону самозахватчиками, составляет более 2,5 млн. грн. Всего в Крыму, по данным Рескомитета по земельным ресурсам АРК, самозахваты занимают порядка 15 тысяч гектаров.

Напомним, недавно Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об усилении уголовной ответственности за самовольное занятие земельных участков.