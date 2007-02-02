В СБУ открестились от команды Ющенко

В Службе безопасности Украины отрицают влияние Секретариата Президента на кадровые назначения руководящего состава в СБУ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении СБУ по поводу обращения ряда народных депутатов в Генеральную прокуратуру о якобы незаконном влиянии Секретариата Президента на руководство СБУ.

“Служба безопасности Украины работает исключительно в рамках национального законодательства, остается вне политики и в своей повседневной деятельности руководствуется интересами государства и граждан”, - подчеркивается в заявлении.

Как отметил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, все кадровые назначения руководящего состава в Службе происходят в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с указами Президента Украины. В основу кадровых решений положены, в первую очередь, принципы профессиональности и порядочности, подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО, слова которого цитируются в заявлении.

В заявлении также утверждается, что все кандидаты на должности в СБУ проходят предусмотренную Законом специальную проверку. «СБУ имеет очень высокие стандарты проверки добропорядочности кандидатов и допуска к государственной тайне. Все процедуры спецпроверки выполняются по закону, независимо от того, какие должности кандидат на должность в СБУ занимал раньше», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Владимир СИВКОВИЧ, Игорь МИТРОШКИН (члены фракции Партии регионов) и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция БЮТ) направили обращение в ГПУ с требованием официального расследования фактов влияния Секретариата Президента на руководство Службы безопасности Украины.

В частности, по словам авторов обращения, «затягивая на протяжении нескольких месяцев назначение нового председателя СБУ, Секретариат Президента осуществляет в ручном режиме управление спецслужбой, преследуя при этом не государственные, а частные политические интересы».

Также, утверждается в обращении, «при отсутствии председателя СБУ активно идет назначение его заместителей с подачи Секретариата Президента. На руководящие должности в СБУ назначаются люди, которые не имели опыта работы в СБУ. Свои должности эти люди получают не за профессиональные качества, а благодаря лояльности к президентскому окружению».

Ситуация, складывающаяся сегодня, по мнению депутатов, ведет к уничтожению СБУ как спецслужбы.