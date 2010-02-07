На украинской антарктической станции второй тур уже закончился

На украинской антарктической станции Академик Вернадский завершился второй тур выборов Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального антарктического научного центра (НАНЦ), специальный избирательный участок №108 Территориального избирательного округа №223, на котором голосовали 13 зимовщиков, доложил о завершении процедуры выборов в 9.30 утра 7 февраля 2010 года.

Кроме того, в НАНЦ МОН Украины через полчаса уже был готов предусмотренный законом пакет документов, полученных через спутниковую связь, для передачи в Центризбирком. Оригиналы же документов попадут в ЦИК только после завершения 14-й экспедиции - в конце марта.