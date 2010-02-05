Янукович: более прозрачного политика, чем я – нет

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов заявляет, что является самым «прозрачным политиком в Украине».

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Для меня свобода слова – это свобода слова. Мы должны сделать прессу свободной и независимой. Свободная и независимая пресса всегда будет объективной и незаангажированной», - сказал политик, отвечая на вопрос, будет ли гарантировать он свободу слова в Украине, если станет Президентом.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в этом вопросе многое будет зависеть не только от власти, но и от самой прессы, от принципиальности журналистов.

На уточняющий вопрос, как будет реагировать на критику, политик отметил – «с юмором».

Также В.ЯНУКОВИЧ рассказал: «Когда мне говорят о моих недостатках, я их никогда не отрицаю. Я с ними всегда борюсь: чаще они меня побеждали. Но я борюсь».

Он также высказал мнение, что более «прозрачного политика в Украине, чем я – нет». «Ведь в течение двух избирательных кампаний обо мне так много писали, правда, 90 процентов – неправду», - объяснил кандидат в Президенты.