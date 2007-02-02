Закарпатский апелляционный суд набрал воды в рот

В Закарпатском апелляционного суде отказываются сообщать информацию о том, принято ли решение по жалобе генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО на постановление Мукачевского горрайонного суда о запрещении публиковать Закон о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным работников суда, с вчерашнего дня материалы дела по жалобе находятся у председателя суда Сергея ДЕМЧЕНКО, который лично контролирует ход этого дела.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможные действия председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон, а также публиковать этот документ.

В то же время 26 января генеральный прокурор Украины А.МЕДВЕДЬКО направил в Апелляционный суд Закарпатской области апелляционную жалобу на постановление Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

31 января материалы дела были переданы из Мукачевского горрайонного суда в Закарпатский апелляционный суд, и суд должен был начать рассмотрение жалобы. Как отметили УНИАН в суде, по закону апелляционный суд должен вынести решение не позже, чем через 10 дней после начала рассмотрения дела.

2 февраля Закон “О Кабинете Министров Украины” опубликован в парламентской газете “Голос України” и газете центральных органов исполнительной власти “Урядовий кур’єр”. Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря. Таким образом, закон официально вступил в силу.