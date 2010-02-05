Аналитики: 7 февраля опять будет важно, кто считает, а не как голосуют

Аналитики Центра политико-правовых реформ предупреждают о крайней опасности фальсификаций в день голосования в результате принятия изменений в избирательное законодательство.

«Принятые изменения могут быть использованы с целью дезорганизации избирательного процесса на всех уровнях. Повторное голосование 7 февраля может стать ярким примером действия уже, казалось, забытого зловещего принципа «неважно, как голосуют, важно, кто считает», - говорится в статье «Особенности национального избирательного законотворчества» Центра политико-правовых реформ.

«При таком течении избирательного процесса установить объективный результат волеизъявления граждан будет практически невозможно», - делают выводы политические аналитики.

«И к полному «букету» правового нигилизма большинства наших парламентариев добавим, что неприемлемым в государстве, называющим себя демократическим и правовым, является внесение изменений в избирательное законодательство накануне выборов. На недемократический характер такой практики (именно так, для Верховной Рады это является привычной практикой) неоднократно обращали внимание Венецианская комиссия в своих выводах и ряд других международных институтов», - подытоживает Центр последствия принятия за четыре дня до выборов изменений в избирательное законодательство.

Полный текст статьи на сайте - http://maidan.org.ua/static/news/2010/1265307983.html

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», принятый ВР 3 февраля.

Настоящим документом из закона изъято положение, в соответствии с которым заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможности подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможности подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.