Рябоконь: Ющенко должен взять на себя ответственность за сохранение порядка

Экс-кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет о создании объединенного общественного Кризисного мониторингового центра, который будет действовать в период с 7 февраля до к инаугурации новоизбранного Президента Украины. Об этом О.РЯБОКОНЬ заявил во время учредительного съезда Всеукраинской общественной организации «Гражданское движение Олега Рябоконя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе О.РЯБОКОНЯ, Кризисный центр создан по инициативы Гражданского движения Олега Рябоконя и Киевской региональной организации миротворцев.

Гражданские активисты и лидеры негосударственных организаций выражают свою обеспокоенность в отношении возможной эскалации политического противостояния и угрозы возникновения столкновений и конфликтов при участии сторонников двух претендентов на должность Президента, что может привести к применению силы и чрезвычайных ситуаций в результате массовых беспорядков и нарушения мирного и законного процесса завершения выборов Президента Украины.

В совместном заявлении общественные организации обращаются к действующему Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО как к гаранту Конституции с призывом принять все необходимые меры для охраны общественного порядка и безопасности с целью предотвращения каких-либо попыток дестабилизировать ситуацию в стране и гарантирования мирного развития событий и законного процесса передачи президентской власти новоизбранному лидеру государства после выборов.

Действующий Президент Украины должен взять на себя личную ответственность за сохранение общественного порядка, покоя и безопасности.

«В случае потери контроля над ситуацией на улицах будет окончательно похоронено доверие граждан к власти и политикам, которые ее олицетворяют. Может начаться процесс децентрализации власти и перенесения центров принятия решений в регионы, что, в свою очередь, приведет к росту напряженности в отношениях между разными частями страны», – заявил генерал-майор В.ПОПОВИЧ, председатель Киевской региональной организации миротворцев.

Кризисный мониторинговый центр создан с целью общественного демократического контроля над ситуацией в стране после дня голосования и своевременного информирования граждан и международного сообщества о событиях вокруг выборов Президента Украины.

В случае, если ситуация выйдет из-под контроля власти, Центр предложит пути решения ситуации в рамках действующей Конституции. По информации пресс-службы О.РЯБОКОНЯ, деятельность общественного Кризисного мониторингового центра поддерживают около ста тысяч небезразличных граждан, которые разделяют обеспокоенность по поводу угрозы мирному развитию событий в Украине. При этом О.РЯБОКОНЬ отметил, что граждане Украины делают свой выбор, исходя из гражданского сознания, на основе свободного волеизъявления. «Никто из политиков не имеет права призывать людей к нарушению Конституции и законов, в зависимости от их личного результата на выборах», - подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

Граждане Украины идут собственным путем развития демократии и не хотят, чтобы им что-либо навязывали ни собственные политики, ни внешние силы, сказал он.

Свобода выбора украинца - намного важнее каких-либо амбиций политических лидеров и их окружения. «Мы требуем от лидеров разных политических сил уважать выбор граждан, соблюдать Конституцию и законы, воздерживаться от провокаций и подстрекательства сторонников к совершению противоправных действий. В обстоятельствах, когда кто-либо из претендентов на высокий пост не получит победной поддержки большинства граждан - несогласие с результатами выборов должно рассматриваться как пренебрежение волей собственного народа», - говорится в заявлении.

Кризисный мониторинговый центр возглавит О.РЯБОКОНЬ.

Для постоянной связи с гражданами Украины начинает работу круглосуточная «горячая телефонная линия» - 0-800-501-555.