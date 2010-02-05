Главный суд на выборах перешел на особый график работы

Руководство Высшего административного суда Украины, в связи с проведением 7 февраля 2010 года голосования во втором туре выборов Президента Украины, утвердило график дежурства судей и работников аппарата ВАСУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

В соответствии с утвержденным графиком, Высший административный суд Украины на протяжении февраля 2010 года будет работать с 9.00 до 24.00.

В сам же день выборов, 7 февраля 2010 года, Высший админсуд будет работать круглосуточно.

По словам председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА, особый режим работы Высшего админсуда в избирательный период необходим для обеспечения полноценного, профессионального и оперативного рассмотрения избирательных споров в целях защиты прав и свобод граждан Украины.