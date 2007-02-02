Томенко: референдум в Киеве состоится при любых условиях

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО убежден, что референдум в городе Киеве состоится при любых условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя вчерашний отказ в регистрации первой инициативной группе по проведению референдума о недоверии городским властям, которая была создана на собрании граждан 23 декабря прошлого года.

По словам Н.ТОМЕНКО, «выражение своего отношения к властям является фундаментальным правом граждан. Поэтому попытки киевских властей лишить жителей столицы базового права оценивать действия своей власти можно объяснить лишь патологическим страхом перед киевлянами, которые сегодня в своем абсолютном большинстве не доверяют деятельности руководства города».

Народный депутат видит выход из ситуации с отказами в регистрации в том, чтобы как можно быстрее внести изменения в закон о местных референдумах, которые бы предусматривали регистрацию инициативных групп и принятие решений о проведении местных референдумов Центральной избирательной комиссией, а не городскими властями, которые всячески пытаются не допустить этого.

«Наша команда будет делать все, чтобы референдум в городе Киеве состоялся, и, как свидетельствуют социологические исследования, такое желание есть у большинстве киевлян. А для того, чтобы снять вопрос финансирования проведения референдума, то, я думаю, что стоит лишь обратиться с такой просьбой к киевлянам, которые сами выразят согласие без привлечения средств центрального или местного бюджета профинансировать свое право на высказывание отношения к нынешним властям Киева», - предположил Н.ТОМЕНКО.