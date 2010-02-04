В ЦИК затрудняются сказать, как поведут себя в «индивидуальных ситуациях»

После внесения изменений в Закон “О выборах Президента Украин” избирательные комиссии останутся наедине с возможными проблемами, сказал в интервью УНИАН заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

“В такой ситуации Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии остаются наедине с проблемами, которые возникнут. Я не думаю, что это лучший способ решения текущих проблем в избирательном процессе”, - сказал А.МАГЕРА.

По его словам, избирательные комиссии будут работать так, как им позволили законодатели. Также он надеется, что никаких срывов во время избирательного процесса не будет, а кандидаты в президенты и их доверенные лица обеспечат своевременную явку членов избиркомов и соблюдение ими требований избирательного законодательства.

Комментируя возможные конфликтные ситуации в избиркомах в связи с принятыми изменениями, А.МАГЕРА сказал: “Будем в каждой отдельной ситуации разбираться, что и к чему. Сейчас виртуально это тяжело сказать, как в той или иной ситуации себя поведем. По-видимому, каждая ситуация может быть индивидуальной, поэтому нужно будет смотреть и все обстоятельства принимать во внимание”.