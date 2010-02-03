Фракция БЮТ требует от Литвина не подписывать сегодняшний закон

Фракция БЮТ в парламенте требует от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА не подписывать закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах Президента Украины", которого сегодня приняла Верховная Рада Украины.

Об этом говорится в заявлении фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Верховной Раде Украины, переданном УНИАН.

В БЮТ считают, что закон был принят вопреки всем правовым нормам, которые регламентируют деятельность законодательного органа государства.

”Подписание Владимиром ЛИТВИНЫМ этого закона будет свидетельствовать о том, что спикер парламента совместно с Партией регионов и ее лидером ЯНУКОВИЧЕМ, превращает законодательный орган государства в источник полного игнорирования буквы закона, принципа верховенства права и инструмент обслуживания политических интересов Партии регионов”, - отмечается в заявлении.

В БЮТ подчеркивают, что принятие этого закона состоялось с грубым нарушением всех норм. Во фракции считают, что перед рассмотрением этого законопроекта во втором чтении он должен был быть рассмотрен профильным комитетом. “Депутаты должны были подать свои дополнения и замечания и только после их оформления комитетом государственного строительства и местного самоуправления ВРУ и его заключения он мог рассматриваться в сессионном зале Верховной Рады Украины”, - отмечается в заявлении фракции.

В БЮТ подчеркивают, что для рассмотрения этого законопроекта на внеочередном заседании парламента 3 февраля не было никаких законных оснований. “Методы, благодаря которым сегодня был проголосован законопроект А.ЛАВРИНОВИЧА, ярко свидетельствуют, что он писался не для усовершенствования избирательного процесса, а исключительно для создания неограниченного поля для применения масштабных фальсификаций, которые исказят выбор граждан Украины», - считают в БЮТ.

В заявлении также отмечается, что для того, чтобы сегодня этот закон был принят, замечания депутатов были оформлены организационным отделом Верховной Рады Украины, который не имеет никакого отношения к содержанию и сути законопроектов. Кроме того, фракция Партии Регионов в ночь с 2 на 3 февраля “оккупировала сессионный зал”, и народные депутаты были лишены возможности изучить законопроект и внести обоснованные замечания и поправки к нему.