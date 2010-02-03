Из избиркомов Одесской области ушли все председатели и секретари от БЮТ

Одесский областной штаб кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО обвинил члена Центральной избирательной комиссии от Партии регионов Татьяну АСТАХОВУ в нарушении избирательного законодательства, в частности, нарушении принципа равенства кандидатов на пост Президента Украины в вопросе назначения представителей от кандидатов на должности председателей и секретарей избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции 2 февраля начальник штаба Олег РАДКОВСКИЙ заявил, что «член ЦИК Татьяна АСТАХОВА собственноручно изменила поданные БЮТом списки окружных избирательных комиссий».

По его словам, вместо людей, поданных от кандидата Ю.ТИМОШЕНКО на руководящие должности в 8 окружных избирательных комиссиях в Одесской области, были назначены другие лица.

Исходя из сложившейся ситуации и в соответствии с решениями областного штаба БЮТ, «все назначенные Т.АСТАХОВОЙ в ручном режиме председатели и секретари собственноручно написали заявления об отказе от исполнения этих обязанностей», - подчеркнул начальник областного штаба.

«Избирательным законодательством определено, - акцентировал он, - что кандидатуры в состав избиркомов могут быть отклонены только на основании норм, прямо указанных в законе. Например, несвоевременно или неправильно поданное представление, непроживание кандидата на территории соответствующего избирательного округа, непогашенная судимость, членство в других избирательных комиссиях».

Однако, отметил О.РАДКОВСКИЙ, в постановлениях ЦИК №152 от 27 января и №172 от 30 января текущего года не содержится обоснованных выводов о несоответствии кандидатур, поданных Ю.ТИМОШЕНКО, соответствующим должностям в окружных избирательных комиссиях, на которые непосредственно они подавались».

Таким образом, подытожил начальник штаба, «грубо нарушаются нормы действующего избирательного законодательства, не исполняются решения судов, неправомерно нарушается принцип равенства кандидата на пост Президента Украины - Юлии ТИМОШЕНКО в избирательном процессе».

Чтобы прокомментировать данную информацию УНИАН обратился в пресс-службу ЦИК, где нам сообщили, что Т.АСТАХОВА сегодня отбывает в командировку – везет бюллетени в регионы, поэтому дать комментарий сейчас не может.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2009 года Центральная избирательная комиссия отклонила предложение о соблюдении принципа паритетности между представителями кандидатов в президенты при назначении руководителей окружных избирательных комиссий и подала апелляционную жалобу в Высший административный суд на решение Киевского апелляционного административного суда, которым ЦИК обязали соблюдать принцип паритетности при назначении руководителей ОИК от всех кандидатов на пост Президента.

11 декабря Высший административный суд Украины не удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК.