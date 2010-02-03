Азаров: Тимошенко придумала, как ей кажется, хитрый план

Фракция Партии регионов обвиняет фракцию Блока Юлии Тимошенко в саботаже, а «бютовцы» «регионалов» - в «политической «паранойи».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ заявил, что фракция БЮТ саботирует принятие закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины». Он отметил, что народные депутаты из фракции БЮТ «понабрасывали поправок, сами их обсуждают в сессионном зале, но за них не голосуют».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов настаивает на принятии данного закона, поскольку «Ю.ТИМОШЕНКО разработала, как ей кажется, хитрый план – неявка членов ее комиссий на крупных избирательных участках на Юге и на Востоке Украины». Он отметил, что в такой ситуации комиссии не смогут работать.

В качестве примера Н.АЗАРОВ напомнил о ситуации на одном из избирательных участке в Краматорске, но при этом не уточил номер участка; он отметил, что на том участке видно «прекрасную репетицию возможного сценария срыва выборов», где комиссия не может начать работу из-за неявки представителей от БЮТ.

Н.АЗАРОВ считает, что «все тайное становится явным – они хотят использовать свои схемы», поэтому выступают против принятия закона, который не позволит это сделать.

Он выразил убеждение, что сегодня парламент примет этот закон. «Воля Верховной Рады Украины есть», - добавил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО назвал эти обвинения фракции Партии регионов «политической паранойей». «Я считаю, что это такая политическая паранойя, которая не дает людям спать, и они придумывают страшилки для народа, а затем мы мучаемся, как эти страшилки действительно разбить», - сказал он.

С.МИЩЕНКО отметил, что БЮТ не намерена срывать второй тур выборов.

«Как на нас будут смотреть международные наблюдатели, если БЮТ будет срывать выборы по многим участкам?», - спросил С.МИЩЕНКО. «Вы понимаете, какой это международный скандал и международный резонанс будет, а затем какая судьба этой политической силы и этого кандидата в Президенты?», - добавил он.

Депутат выразил удивление по поводу заявлений Партии регионов, что БЮТ якобы намерена сорвать выборы с помощью указания членам комиссий не являться на второй тур голосования. По его словам, «на каждое действие есть контрдействие, и если они боятся, что будет срыв кворума на «восточных» участках, то они могут дать команду своим штабам такие же действия сделать на «западных» участках, и там нам сорвать выборы».

С.МИЩЕНКО подчеркнул, что в случае принятия изменений в закон о выборах Президента возникнет угроза, что членов УИК от БЮТ исключат из состава комиссий, и тогда может сложиться ситуация, когда на одном участке будет по две комиссии».

На уточняющий вопрос, как это может произойти, С.МИЩЕНКО ответил, что это может произойти благодаря «перетягиванию Партией регионов на свою сторону хотя бы одного из членов комиссии от БЮТ, а позже под разными предлогами может быть принято решение об исключении всех других членов комиссии от БЮТ». По его словам, в такой ситуации будут все возможности «для фальсификации выборов».

Вместе с тем, по мнению С.МИЩЕНКО, парламент примет этот закон, поскольку, по его словам, «есть все основания говорить о том, что есть политический заговор с Президентом Украины».

Он считает, что в субботу, 6 февраля, этот закон будет опубликован в официальных изданиях, то есть за эти дни его примет парламент и подпишут председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.