Азаров: Тимошенко придумала, как ей кажется, хитрый план
БЮТ грозит ПР международным скандалом
|Николай Азаров
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ заявил, что фракция БЮТ саботирует принятие закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины». Он отметил, что народные депутаты из фракции БЮТ «понабрасывали поправок, сами их обсуждают в сессионном зале, но за них не голосуют».
Н.АЗАРОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов настаивает на принятии данного закона, поскольку «Ю.ТИМОШЕНКО разработала, как ей кажется, хитрый план – неявка членов ее комиссий на крупных избирательных участках на Юге и на Востоке Украины». Он отметил, что в такой ситуации комиссии не смогут работать.
В качестве примера Н.АЗАРОВ напомнил о ситуации на одном из избирательных участке в Краматорске, но при этом не уточил номер участка; он отметил, что на том участке видно «прекрасную репетицию возможного сценария срыва выборов», где комиссия не может начать работу из-за неявки представителей от БЮТ.
Н.АЗАРОВ считает, что «все тайное становится явным – они хотят использовать свои схемы», поэтому выступают против принятия закона, который не позволит это сделать.
Он выразил убеждение, что сегодня парламент примет этот закон. «Воля Верховной Рады Украины есть», - добавил Н.АЗАРОВ.
В свою очередь, народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО назвал эти обвинения фракции Партии регионов «политической паранойей». «Я считаю, что это такая политическая паранойя, которая не дает людям спать, и они придумывают страшилки для народа, а затем мы мучаемся, как эти страшилки действительно разбить», - сказал он.
С.МИЩЕНКО отметил, что БЮТ не намерена срывать второй тур выборов.
«Как на нас будут смотреть международные наблюдатели, если БЮТ будет срывать выборы по многим участкам?», - спросил С.МИЩЕНКО. «Вы понимаете, какой это международный скандал и международный резонанс будет, а затем какая судьба этой политической силы и этого кандидата в Президенты?», - добавил он.
Депутат выразил удивление по поводу заявлений Партии регионов, что БЮТ якобы намерена сорвать выборы с помощью указания членам комиссий не являться на второй тур голосования. По его словам, «на каждое действие есть контрдействие, и если они боятся, что будет срыв кворума на «восточных» участках, то они могут дать команду своим штабам такие же действия сделать на «западных» участках, и там нам сорвать выборы».
|Сергей Мищенко
На уточняющий вопрос, как это может произойти, С.МИЩЕНКО ответил, что это может произойти благодаря «перетягиванию Партией регионов на свою сторону хотя бы одного из членов комиссии от БЮТ, а позже под разными предлогами может быть принято решение об исключении всех других членов комиссии от БЮТ». По его словам, в такой ситуации будут все возможности «для фальсификации выборов».
Вместе с тем, по мнению С.МИЩЕНКО, парламент примет этот закон, поскольку, по его словам, «есть все основания говорить о том, что есть политический заговор с Президентом Украины».
Он считает, что в субботу, 6 февраля, этот закон будет опубликован в официальных изданиях, то есть за эти дни его примет парламент и подпишут председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.