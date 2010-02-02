Тимошенко обещает пересмотрена Военную доктрину

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что сразу после президентских выборов будет отменена срочная служба и осуществлен переход к контрактной армии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом она заявила сегодня во время пребывания в Тернополе.

«Контрактная армия будет, и срочная служба прекратится после того, как мы с вами завершим президентские выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что законопроект о переходе к контрактной армии был зарегистрирован в парламенте сразу после досрочных парламентских выборов в 2007 году. Глава правительства заявила, что принятию этого законопроекта мешала «политическая борьба перед выборами и нежелание оппонентов дать возможность выполнить обязательство перед обществом, что повлекло бы увеличение моего авторитета в обществе». «Поэтому этот законопроект блокировался в Верховной Раде», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«После президентских выборов эта блокада будет снята. Закон этот будет принят безотлагательно, уже есть стратегия перехода на контрактную армию, есть сметы, есть виденье, как это сделать», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в первые месяцы работы нового Президента будет пересмотрена Военная доктрина: «Военная доктрина требует сегодня модернизации, требует сбалансирования, новых систем обеспечения. Украинская армия будет сильной».

Она подчеркнула: «Для меня лично армия – это и независимость нашего государства. Для меня армия – это способность вести правильную политику в мире и защищать собственные границы от тех рисков, которые есть и которые не нужны упрощать».