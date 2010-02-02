В БЮТ говорят, что в Киеве шантажом заставляют голосовать за Януковича

Власть столицы продолжает шантажировать киевлян, работающих в подконтрольных ей окружению учреждениях: во втором туре президентских выборов люди должны голосовать исключительно за Виктора ЯНУКОВИЧА под угрозой быть уволенными.

Такие условия поставило руководство одного из предприятий города своим подчиненным, количество которых составляет 6000 работников, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

Во фракции отметили, что соответствующие жалобы поступили на горячую линию депутатов фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете.

«В случае отказа работникам грозят увольнением. И это не сплетни, это факты. На собрании руководителей департаментов этого предприятия людям сказали: или голосуйте за В.ЯНУКОВИЧА, или не приходите на выборы вообще», - заявила председатель депутатской фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

По полученной от сотрудников предприятия информации, за В.ЯНУКОВИЧА должны проголосовать 70% работников предприятия. Для отслеживания того, как будут голосовать сотрудники, руководством был разработан специальный механизм.

«Окружение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО уже давно вышло за все разумные пределы. О каком демократическом обществе говорит В.ЯНУКОВИЧ, когда даже свою предвыборную кампанию проводит исключительно запугиванием и шантажом с использованием админресурса?!», - заявляет Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от БЮТ, руководитель Киевского городского штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Анатолий СЕМИНОГА сегодня на пресс-конференции заявил, что киевских врачей заставляют фальсифицировать результаты голосования в интересах В.ЯНУКОВИЧА.