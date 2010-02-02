Криль хочет, чтобы штабы кандидатов избавились от иллюзий

Депутаты от партии “Единый центр” поддержат в целом изменения к закону о выборах Президента Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Депутаты “Единого центра” поддерживают во втором чтении изменения к Закону “О выборах Президента Украины”. Нужно отнять у политических штабов кандидатов в президенты даже иллюзорную надежду на то, что можно выиграть нечестно”, – заявил председатель партии Игорь КРИЛЬ, комментируя запланированное на среду, 3 февраля, рассмотрение Верховной Радой изменений к избирательному законодательству.

Политик считает, что насущность таких изменений иллюстрирует “информация Центральной избирательной комиссии о срыве членами окружных избирательных комиссий от БЮТ работы комиссий”. “Следовательно, можно говорить о воплощении сценария – либо побеждаем мы, либо никто”, – отметил И.КРИЛЬ.

Чтобы предотвратить это, председатель “Единого центра” призывает парламент в полном составе поддержать внесение изменений в избирательное законодательство. “Во время избирательной кампании кандидаты в президенты, лидеры и представители фракций БЮТ, Блока Литвина, НУ-НС и КПУ постоянно заявляли, что проведение честных выборов является первым шагом к преодолению политического беспорядка. Голосование в Верховной Раде станет лакмусовой бумажкой для определения, для кого это было лишь предвыборной риторикой, а кто действительно отстаивает проведение выборов по правилам демократии”, – сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения к закону о выборах Президента относительно организации работы избирательных комиссий, на внесении которых настаивала фракция Партии регионов. За принятие проекта закона “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины”, внесенного народным депутатом от Партии регионов, первым вице-спикером парламента Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, проголосовали 226 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале. Поддержали принятие решения 172 депутата от Партии регионов, 27 от КПУ, 25 от НУ-НС и два внефракционных депутата.

В тот же день народный депутат Украины Александр БОБЫЛЕВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявил, что отзывает свой голос при голосовании изменений к Закону Украины “О выборах Президента Украины”, предложенному Партией регионов.

А.БОБЫЛЕВ подчеркнул, что сегодня обратится с письменным заявлением к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ относительно отзыва своего голоса.

А.БОБЫЛЕВ отметил, что во время голосования отсутствовал в сессионном зале, а его карточка оставалась на рабочем месте. Он подчеркнул, что кто-то воспользовался карточкой и проголосовал вместо него. При этом депутат сообщает, что не знает, кто сделал это.

Принятым 28 января законопроектом предусматривается исключить из закона положение, согласно которому заседание избирательной комиссии считается полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом, в случае бездеятельности избирательной комиссии, комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законопроектом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата), по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.