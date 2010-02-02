Порошенко запланировал сокращения в МИД
13:54, 02 февраля 2010Политика
1283 0
"Эффективность, может, даже увеличится"
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО планирует провести в МИД масштабные реформы.
Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№17 от 2 февраля).
На вопрос «Планируете ли вы проведение масштабных реформ в МИДе?» П.ПОРОШЕНКО ответил: «Безусловно. В первой половине 2010 года будет проведена оптимизация структуры, численности, уровня представительства за границей. Будут новые критерии оценки деятельности диппредставительств».
По словам министра, также планируются сокращения – и в центральном аппарате МИД, и в зарубежных диппредставительствах.
«При этом эффективность дипучреждений в целом не будет потеряна и, может быть, даже увеличится», - отметил П.ПОРОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter