Кириленко требует вернуть в повестку дня патриотические законопроекты

Депутатская группа „За Украину!” обеспокоена тем, что Верховная Рада изъяла из повестки дня шестой сессии целый ряд законопроектов, которые имеют важное значение для утверждения украинской государственности. Об этом в ходе своего брифинга в кулуарах ВР заявил лидер группы Вячеслав Кириленко.

Как сообщает официальный сайт политсилы, Кириленко считает недопустимой ситуацию, когда по предложению одной из фракций был изъят целый ряд законопроектов других политических сил, которые представлены в парламенте.

Председатель группы „За Украину!” заметил, что речь идет о законопроектах, которые касаются качества законотворчества и перспектив для Украины как независимого, суверенного государства. В частности, это Проект закона об увековечении памяти лиц, которые погибли в результате войн и политических репрессий, Проект Закона о запрете коммунистической идеологии и ликвидации символов тоталитарного и коммунистического режимов, Проект Постановления о предоставлении Украинской Греко-католической Церкви статуса репрессированной церкви, Проект Закона о Концепции государственной языковой политики Украины, Проект Постановления о поддержке предоставления Донецкому национальному университету имени Василия Стуса, Проект Закона о признании Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) воюющей стороной в борьбе за свободу и независимость Украинского государства и другие законопроекты.

„Все патриотические законопроекты, которые могли бы по крайней мере обратить внимание общественности на непростые темы, из повестки дня просто изъяты по предложению одной антигосударственной фракции”, - констатирует Вячеслав Кириленко.

„Ми будем вносить эти законопроекты в повестку дня повторно, - заверил лидер депутатской группы „За Украину!”, - Поскольку это не простые законопроекты, а те темы, которые нуждаются в общественном обсуждении, которое уже происходит. Но по ним должен выразить точку зрения национальный парламент”.

„Законопроекты, которые изъяты из повестки дня, должны быть возвращены. Нас тревожит то, что в запале президентской кампании об Украине, патриотических ценностях не заботятся практически все политические силы, которые присутствуют в зале”, - подытожил лидер партии „За Украину!”.