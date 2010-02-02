Литвин предлагает принять закон, который состоит из одной строки
10:42, 02 февраля 2010Политика
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ВР будет в подвешенном состоянии?
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает до завершения президентских выборов принять закон о Регламенте ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия шестой сессии ВР шестого созыва.
По словам В.ЛИТВИНА, данный закон должен состоять только из одной строки – «утвердить Регламент Верховной Рады».
«Посмотрите, фракции, данный закон и давайте мы его примем до завершения президентской кампании, поскольку после этого никакого решения принято не будет», - призвал В.ЛИТВИН. По его мнению, из-за этого ВР будет в подвешенном состоянии.
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