Литвин предлагает принять закон, который состоит из одной строки

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает до завершения президентских выборов принять закон о Регламенте ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия шестой сессии ВР шестого созыва.

По словам В.ЛИТВИНА, данный закон должен состоять только из одной строки – «утвердить Регламент Верховной Рады».

«Посмотрите, фракции, данный закон и давайте мы его примем до завершения президентской кампании, поскольку после этого никакого решения принято не будет», - призвал В.ЛИТВИН. По его мнению, из-за этого ВР будет в подвешенном состоянии.