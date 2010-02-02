Янукович признался, что пока не пощупает - не поймет

Лидер Партии регионов Виктор Янукович пока не видит оснований для отмены политической реформы 2004 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"В моем характере что-то есть такое национальное. Пока не попробую своими руками, не пощупаю - не пойму", - отметил Янукович.

"Я считаю, что очень многое будет зависеть от того, насколько наш политикум готов будет в этих условиях работать эффективно. Если у меня появятся малейшие сомнения в том, что нужно менять эту систему - я обращусь к украинскому народу", - сказал он.

Кроме того, лидер регионалов подчеркнул, что его команда "очень серьезно подошла к вопросу защиты результатов" голосования на выборах президента.

"Мы будем защищать Конституцию Украины, конституционные права наших избирателей и будем стоять очень жестко на букве закона", - отметил Янукович.

"Мы подготовились к этому вопросу со всех сторон. Я не думаю, что будут какие-то большие неожиданности для нас со стороны Юлии Тимошенко. Уверен, что и она также...подумает о своем будущем после выборов", - подчеркнул он.

Лидер регионалов заявил, что "шансов повторить 2004 год никаких нет и не будет".

Украинская правда