Тимошенко просит граждан Украины помочь

Кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО просит украинцев оказать ей помощь в создании справедливой страны, где будут соблюдаться права и свободы граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время теледебатов в прямом эфире на Первом Национальном телеканале.

«Мы построим справедливую страну. И я хочу, чтоб это произошло при жизни нашего поколения. И прошу вас: помогите мне в этом, потому что я одна могу просто не справиться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня, противостоять потоку дезинформации, нечестности и несправедливости она сможет лишь при поддержке украинцев.

«Защитить страну можем только мы вместе с вами, объединившись и показав высокий класс, как можно прийти на выборы и не оружием и силой, а своим честным голосом - не продажным, не фальшивым - защитить родную страну и наших детей. Я предана вам, я не сдамся и не сломаюсь... Силы у меня лишь от ответственности перед вами. Я знаю: если я буду слабой, этот путь некому будет продолжить», – сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО призвала граждан объединиться и вместе «построить надежный путь Украины». «И я уверена, что он вам понравится», – подчеркнула она.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО принимала участие в теледебатах одна, поскольку второй кандидат, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, отказался вести публичную дискуссию со своим конкурентом.