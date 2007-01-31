ПАСЕ: украинский Кабмин полон коррупции

В Парламентской ассамблее Совета Европы считают власти Украины неспособными обеспечить верховенство права и прозрачность управления на всех уровнях.

Об этом сказано в отчете содокладчиц мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Ханне и Ренаты Вольвенд, сообщают Украинские новости.

Докладчики ПАСЕ отмечают непрозрачность, с которой более чем полгода велись переговоры по созданию коалиции, а также "темные" соглашения, вследствие которых она возникла. "Новый Кабинет министров переполнен чиновниками, которые олицетворяют коррупционное слияние бизнес-интересов с правительством. Народ, в конце концов, не знает, за кого он голосовал", - отмечают докладчики ПАСЕ.

Кроме этого, по их мнению, конфронтация, которая продолжается между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, препятствует принятию стратегических решений и ускорению крайне необходимого процесса реформ.

"Универсал президента Ющенко только позволил Партии регионов прийти к власти и осуществлять ее без какой-либо оглядки на его положения", - сказано в отчете.

Северинсен и Вольвенд также считают, что вследствие введения новой политической системы Украина подверглась длительному конфликтному распределению власти.

Они также отмечают, что статус политической реформы до сих пор остался под вопросом.

"Рамки и необратимость реформы до сих пор остаются постоянным источником конфликта и путаницы. С самого начала главным вопросом на кону в этой реформе был не "баланс власти", а контроль власти", - сказано в докладе.

Северинсен и Вольвенд также отмечают, что такой важный инструмент парламентского контроля, как следственная комиссия, остается в Украине без надлежащей правовой базы, которая бы определяла объем ее полномочий и способ деятельности.

Украинская правда