Литвин назвал три особенности выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает украинцев 26 марта на избирательных участках “собрать воедино ум, сердце, душу” и принять ответственное решение. Об этом говорится в обращении спикера украинского парламента к гражданам Украины в связи с выборами 26 марта 2006 года. В.ЛИТВИН подчеркивает, что нынешние выборы будут обозначены особенностями. “Во-первых, речь идет о том, что каждому из нас придется избирать политическую партию, а точнее говоря, лидера политической партии, которой мы будем поручать свою судьбу”, отмечает председатель ВР.

Во-вторых, подчеркивает он, чуть ли не первый раз за все годы независимости на нынешних выборах надо будет сформировать легитимную власть всех уровней, начиная с сельского совета и заканчивая Кабинетом Министров Украины. И третья особенность, по словам В.ЛИТВИНА, “связана с тем, что противостояние, конфликты, деления, которые претерпела Украина в ходе президентской кампании, не отошли в прошлое. И сегодня, во время нынешней кампании, каждый говорит о своей Украине”.

Председатель ВР также с болью констатирует, что его предложение использовать избирательную кампанию для проведения общеукраинского общественного диалога о нуждах Украины не нашло поддержки.

Следовательно В.ЛИТВИН, обращаясь к украинцам, отмечает, что “каждый из вас в ходе голосования должен дать свою оценку общественному состоянию, определиться, какой должна быть внутренняя и внешняя политика Украины, а главное – кто будет представлять интересы украинского общества во власти”.

В связи с этим спикер подчеркивает важность того, чтобы каждый гражданин осознал необходимость своего непосредственного участия в голосовании, исходя из того, что голос каждого будет иметь решающее значение. “Будет иметь решающее значение для того, чтобы после выборов в Украине возобладали предвиденность, стабильность и результаты. Результаты, которые нужны каждой семье, каждому человеку, которые нужны Украине”, говорится в обращении.