Тимошенко обещает укротить доллар

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после президентских выборов курс гривни будет стабилизирован и возвращен до уровня 6-6,5 грн. за доллар, что даст возможность сохранить и поддержать малый и средний бизнес в Украине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила под время телемоста с городами Днепропетровской области.

"Реальный курс, который даст стабильное ощущение для украинских семей и бизнеса, должен составлять 6-6,5 гривен за доллар", - отметила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что намерена в корне изменить денежно-кредитную политику в Украине. По ее словам, кредитные ставки для предпринимателей должны отвечать мировой практике и предоставляться не только под залог имущества, но и через систему страхования. Для этого, подчеркнула премьер-министр, в Украине будет создан государственный банк развития, через который будет кредитоваться малый и средний частный бизнес.

"Намерена сделать работу малого и среднего бизнеса в Украине спокойной, надежной и, главное всего, – хорошо прокредитированной", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.