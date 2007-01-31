В Секретариате твердят, что закон о Кабмине на сегодня не вступил в действие

Закон «О Кабинете Министров Украины» на сегодня не вступил в силу, а все обнародованные тексты не имеют юридической силы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, о таком выводе специалистов Секретариата Президента Украины сообщил заместитель главы Секретариата Игорь ПУКШИН.

Он отметил, что глава государства вернул в Верховную Раду принятый ею Закон со своими мотивированными предложениями и в определенные Конституцией сроки. Таким образом, результаты голосования за настоящий документ отменяются, парламент должен начать процедуру повторного рассмотрения.

«Любые действия относительно опубликования Закона, его внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов являются незаконными, поскольку принятый 12 января Закон не является таким актом», – подчеркнул И.ПУКШИН. Обосновывая такой вывод, заместитель главы Секретариата Президента Украины сослался на решение Конституционного Суда от 7 июля 1998 года и статью 127 Регламента Верховной Рады.

Как сообщалось, сегодня В.ЯНУКОВИЧ поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ начать работу по подготовки ко вступлению Закона о Кабмине в силу. Кроме того, он приказал всем министрам подключиться к работе и подготовить этот вопрос на протяжении недели. 30 января Министерство юстиции включило в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов Закон "О Кабинете министров". 29 января Закон был обнародован на официальном веб-сайте Верховной Рады.