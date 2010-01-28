Криль считает, что Тимошенко намеренно доводит ситуацию до точки взрыва

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что мгновенная готовность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО назначить уволенного парламентом с должности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности руководителя МВД свидетельствует о заготовленном заранее плане эскалации политической ситуации в стране накануне второго тура выборов Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам И.КРИЛЯ, отставка Ю.ЛУЦЕНКО была призвана предотвратить последующее превращение милиции в политический ресурс, средство давления и принуждения избирателей на завершающем этапе президентской кампании, однако для премьера важно любой ценой сохранить в своих руках МВД как инструмент влияния, прессинга и запугивания.

«Это означает углубление конфликтности в обществе, сознательное и циничное провоцирование нового витка противостояния. Ю.ТИМОШЕНКО хочет окончательно превратить двести тысяч милиционеров в покорный обслуживающий персонал в ее безудержном стремлении к абсолютной власти. Сохранение Ю.ЛУЦЕНКО во главе МВД и дальше будет разрушать милицию, сталкивать ее с людьми», – заявил И.КРИЛЬ.