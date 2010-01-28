Луценко: на выборах не было никаких 3 тысяч грузинских омоновцев

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что никаких 3 тысяч представителей ОМОНа Внутренних войск Грузии на территории Украины во время первого тура выборов Президента Украины не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на внеочередной сессии Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о соблюдении Конституции и законов Украины руководством МВД во время проведения выборов Президента Украины.

«Никаких 3 тысяч работников ОМОНа Внутренних войск Грузии на территории Украины не было хотя бы потому, что в Грузии нет ни Внутренних войск, ни ОМОНа», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр заметил, что на территории Украины находились 300 граждан Грузии, которые наблюдали за ходом избирательной кампании. «А 3 тысячи человек даже наши славные самолеты не поднимают», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО призвал политиков прекратить пугать граждан Украины и спокойно дать возможность иностранным гражданам наблюдать за ходом выборов.