Партия регионов создаст теневой Кабинет министров
Пресс-конференция Валентина Ландыка
Если Партия регионов уйдет в оппозицию, ее первым законопроектом будет "Об оппозиции".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат, президент ЗАО "Группа Норд" Валентин ЛАНДЫК.
"Если придется быть в оппозиции, нашим первым шагом станет закон об оппозиции", - сказал В.ЛАНДЫК.
По его словам, за основу такого законопроекта Партия регионов возьмет закон об оппозиции, существующий в Англии, где существует теневой Кабинет Министров.
В.ЛАНДЫК подчеркнул, что Партия регионов в оппозиции будет исключительно конструктивной силой, и все ее усилия будут направлены "на увеличение выпуска украинской продукции".
"Прежде всего, мы должны дать возможность развиваться отечественной продукции", - подчеркнул В.ЛАНДЫК.