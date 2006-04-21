Партия регионов создаст теневой Кабинет министров

Если Партия регионов уйдет в оппозицию, ее первым законопроектом будет "Об оппозиции".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат, президент ЗАО "Группа Норд" Валентин ЛАНДЫК.

"Если придется быть в оппозиции, нашим первым шагом станет закон об оппозиции", - сказал В.ЛАНДЫК.

По его словам, за основу такого законопроекта Партия регионов возьмет закон об оппозиции, существующий в Англии, где существует теневой Кабинет Министров.

В.ЛАНДЫК подчеркнул, что Партия регионов в оппозиции будет исключительно конструктивной силой, и все ее усилия будут направлены "на увеличение выпуска украинской продукции".

"Прежде всего, мы должны дать возможность развиваться отечественной продукции", - подчеркнул В.ЛАНДЫК.