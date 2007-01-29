Янукович в Давосе засветил своего американского политтехнолога (фото)

В прошлую пятницу Виктор Пинчук третий год подряд организовал ланч для участников Всемирного экономического форума, который стал единственным украинским мероприятием в Давосе.

Уже в день мероприятия Пинчук объявил об изменении формата, потому что для такого количества людей (в этом году к Пинчуку записалось аж 300 человек – три года назад он начинал с 35 приглашенных) не хватало ни столов, ни квадратных метров ресторана, пишет Украинская правда . Потому еду гостям предложили на фуршете перед началом, а сам ланч провели в виде конференции. В итоге 14 бутылок водки, привезенных из Киева, остались невыпитыми...

На этот ланч неожиданно пожаловала совсем мифическая фигура. Это был... Пол Манафорт, американский консультант Януковича, которого раньше никто не видел, но о котором все слышали.

Поздоровавшись за руку с начальником охраны премьера, Манафорт прошел в фуршетную комнату. На вопросы отвечать отказался, отделавшись короткой фразой: "Я – непубличная фигура".

А минут через десять можно было видеть, как Манафорту пожал руку Ахметов, который, собственно, и рекрутировал этого американца полтора года назад.

На прямой вопрос "Украинской правды", признает ли он Манафорта своим политтехнологом, Ахметов ответил иначе: "Это – мой друг!"