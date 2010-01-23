У Ющенко ответили Тимошенко на обвинения в предательстве

Председатель Центрального исполкома «Нашей Украины» Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ опроверг заявление кандидата в президенты Украины, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает людей не голосовать за ни одного кандидата во втором туре и остаться дома.

Об этом он заявил в эфире «5-го канала».

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ назвал такое заявление Ю.ТИМОШЕНКО «передергиванием».

По его словам, «во-первых, Президент акцентировал на том, что необходимо прийти на участки, а во-вторых, проголосовать за одного из кандидатов, или другим способом выразить свое волеизъявление».

«Выборы – это не только право, но и обязанность и ответственность каждого гражданина за сделанный выбор», - отметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Также он сообщил, что такую же позицию относительно второго тура президентских выборов выразила и партия «Наша Украина».

«Вы можете ознакомиться с заявлением партии относительно второго тура выборов», - сказал он.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ также отметил, что слова Главы государства «выборы без выбора» касались оценки кандидатов, которые вышли во второй тур.

Как сообщал УНИАН, в субботу Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время поездки в Бучу Киевской области, что расценивает заявление В.ЮЩЕНКО с призывом к избирателям голосовать во втором туре против всех как измену Украины.

«Лозунг Виктора Андреевича: голосуйте против всех или не ходите на выборы, потому что два кандидата одинаковые – это самая грубая, самая циничная технология, которая, в сущности, является изменой Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«У меня к вам большая просьба – не воспринимайте технологию голосования против всех или непоход на выборы, которые Президент страны будет сейчас провозглашать по всем каналам телевидения. Он поедет сейчас по стране – он отрабатывает на ЯНУКОВИЧА», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.