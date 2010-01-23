Тимошенко обвинила Ющенко в «предательстве Украины»

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО расценивает заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с призывом к избирателям голосовать во втором туре против всех как измену Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Буче Киевской области.

«Лозунг Виктора Андреевича: голосуйте против всех или не ходите на выборы, потому что два кандидата одинаковые – это самая грубая, самая циничная технология, которая, по сути, является предательством Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она призналась, что не ожидала от В.ЮЩЕНКО такого поведения, поскольку в 2004 году поддержала его на президентских выборах, отказавшись от своих амбиций в интересах проведения перемен в Украине.

«Никогда нельзя было ожидать, когда я с ним рядом стояла в 2004 году и когда он говорил, что ЯНУКОВИЧ – это бандит, который должен сидеть в тюрьме, то теперь он считает, что мы одинаковые. Так почему же тогда ЯНУКОВИЧ возле него там не стоял и почему с ним не добывал в борьбе право Украины строить свою жизнь?», - риторически спросила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что не вносила кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и не подписывала с ним никаких меморандумов и универсалов. «Это делали другие люди, потому они – одинаковые», - считает кандидат в президенты.

«У меня к вам большая просьба: не воспринимайте технологию голосования против всех или непоход на выборы, которую Президент страны будет сейчас провозглашать по всем телевизионным каналам. Он поедет сейчас по стране – он работает на ЯНУКОВИЧА», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.