Голодовка на телеканале ”Интер” отменяется

Руководство и коллектив телеканала «Интер» достигли компромисса.

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитической службе «Интера», в результате переговоров руководства и инициативной группы коллектива была достигнута договоренность о том, что до 15 февраля будут решены все вопросы кадровой политики, а в ближайшие дни будет решен вопрос с зарплатами, и каждый работник будет точно знать, сколько он будет получать.

В информационно-аналитической службе отметили, что теперь стоит вопрос о переизбрании руководства профсоюза телеканала или создании нового профсоюза.

Как сообщал УНИАН, коллектив телеканала «Интер» сегодня утром заявил, что объявит голодовку в случае невыполнения руководством их требований.