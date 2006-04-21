Президент ответит интеллигенции и Тимошенко

Секретариат Президента готовит ответ на обращение интеллигенции относительно формирования парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, в настоящее время это обращение внимательно изучается в Секретариате, и есть поручение подготовить ответ. М.ЛУБКИВСКИЙ заметил, что очень приятно, что украинская интеллигенция принимает живое участие в политической жизни Украины. С другой стороны, по его словам, не хотелось бы, чтобы такие обращения инспирировались определенными политическими силами.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля пресс-служба Блока Юлии Тимошенко передала СМИ обращение деятелей науки, культуры и искусств, в котором они просят Президента повлиять и ускорить формирование парламентской коалиции в составе блока «Наша Украина», БЮТ и Социалистической партии Украины.