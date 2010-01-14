В суде, который будет решать спорные вопросы на выборах, теперь 2 печати

Первый заместитель председателя Высшего административного суда Украины Николай СИРОШ получил новую печать суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО.

В частности, отвечая на вопрос относительно печати ВАСУ, находящейся у Александра ПАСЕНЮКА, который исполняет обязанности председателя суда, В.ОНОПЕНКО сказал, что для Н.СИРОША изготовлена новая печать. «Он ее имеет, и он ее держит в сейфе, то есть, там проблем нет», - сказал В.ОНОПЕНКО.

В то же время он заметил, что даже если В.ПАСЕНЮК не вернет печать, которая есть у него, то возникает вопрос, «куда он ее будет ставить, ведь ни один орган не будет принимать его материалы”. “Пусть себе играется», - добавил председатель ВСУ.

При этом В.ОНОПЕНКО объяснил, что на официальных документах руководителя этого суда, кроме печати, должна еще стоять подпись, и именно такой документ является легитимным. А легитимным, как еще раз подчеркнул председатель ВСУ, на сегодняшний день является Н.СИРОШ.

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА закончился 22 декабря этого года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Между тем 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

В то же время 25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

Также сегодня, 14 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Николая СИРОША.

Также, по его словам, сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение не принимать от А.ПАСЕНЮКА никаких материалов за его подписью.

Ранее, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была потеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК 12 января заявил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него.