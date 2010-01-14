Литвин думает, что КС нечего возразить против отмены неприкосновенности

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что Конституционный Суд Украины возвратит в парламент «без замечаний» законопроект, предусматривающий отмену неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей, и он будет принят ВР.

Об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире телеканала “1+1”.

Он подчеркнул необходимость отмены неприкосновенности высших должностных лиц. По словам председателя ВР, «при нынешних условиях это необходимо, чтобы, хотя бы, на приемлемом уровне возобновить доверие к власти», отменив депутатскую неприкосновенность.

«Иначе доверия никакого, абсолютно никакого не будет», - добавил В.ЛИТВИН.