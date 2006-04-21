Украинцы могут добывать газ из деревьев

Национальное агентство по эффективному использованию энергоресурсов готовит масштабный общенациональный проект по переработке биомассы. Его мощность – ежегодное производство 40 млрд. кубических метров синтез-газа. Об этом сообщил председатель Национального агентства по эффективному использованию энергоресурсов Евгений СУХИН на пресс-конференции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, руководитель Нацагентства отметил, что основной проблемой экономики Украины является не столько значительный объем потребления энергоресурсов, сколько высокая энергоемкость производства продукции, которая в 2,6 раза превышает средний уровень энергоемкости европейских стран. Относительно эффективного использования энергетических ресурсов Е.СУХИН отметил, что сегодня стоит задача до 30-40% традиционных энергоносителей заменить на так называемые альтернативные и восстановительные.

„Мы рассматриваем направления развития альтернативных и восстановительных источников: синтетического газа, шахтного метана, который ежегодно можно добывать в пределах 4-5 млрд. кубометров, малой гидроэнергетики, которая в настоящее время является незаслуженно забытой”, - отметил Е.СУХИН.

Энергетической стратегией, в частности, предусматривается уменьшение энергозависимости от импортных энергоносителей от 55%, существенное сокращение потребления природного газа. Практически вдвое должно увеличиться использование собственного ресурса - каменного угля. Должна быть увеличена доля нетрадиционной восстановительной энергетики - до 19%, что удовлетворяет европейским нормам и стандартам.

Председатель Нацагентства заверил: страна уже сегодня может начать переходить от традиционного потребления импортного природного газа к альтернативным источникам. Уже построен опытный завод по газификации биомассы под Киевом, который докажет эффективность переработки древесины, торфа, бурого угля в синтетический газ. Сейчас Нацагентство готовит масштабный общенациональный проект по переработке биомассы. Его мощность – ежегодное производство 40 млрд. кубических метров синтез-газа, которые являются эквивалентными 20-25 млрд. кубометров природного газа. Е.СУХИН пригласил журналистов посетить завод и ознакомиться с его работой.