Янукович готовится стать ядром

Лидер Партии регионов Виктор Янукович утверждает, что его политическая сила выиграет выборы и станет ядром будущей парламентской коалиции. "Выборы 26 марта выиграет, безусловно, Партия регионов… Я глубоко убежден, что именно она станет ядром будущей коалиции в парламенте, а значит, и будущего коалиционного правительства", - сказал Янукович в интервью "Московским новостям".

Говоря об отношениях Партии регионов с президентом Виктором Ющенко, Янукович отметил, что это будут отношения "коалиционного правительства с действующим президентом".

"Так, как это предусмотрено законом и измененной Конституцией. Точно так — на основе закона — мы будем строить отношения с "оранжевыми" партиями", - сказал он.

На вопрос о возможности создания коалиции с "оранжевыми" партиями Янукович сказал:

"Учитывая позицию лидеров "оранжевого" лагеря, отсутствие в их политике конструктивного начала, я не думаю, что Партия регионов будет инициировать какие-то переговоры со своими политическими оппонентами".

"Однако в отличие от "оранжевых" партий, которые изначально страдали отсутствием понимания, что такое реальная, а не митинговая политика, я понимаю, что в политике все возможно", - добавил он.

По словам Януковича, он не исключает возможности создания "самых неожиданных коалиций, если из-за нежелания кого-то из участников политического процесса пойти на компромисс во имя спасения экономики страны", страна столкнется с "серьезным кризисом".

Кроме того, лидер Партии регионов считает, что власть "пытается сорвать выборы, а это значит, что она понимает неизбежность своего поражения".

"Вся эта история со списками избирателей, в которых отсутствуют целые кварталы, а избиратель не сможет найти свою фамилию из-за искажений, сделанных вследствие непонятных переводов, — не что иное, как попытка внести в процесс голосования хаос", - сказал он.

"Если "оранжевые" силы все же будут пытаться реализовать этот сценарий и прибегнут к использованию пресловутого административного ресурса, то получат обратный результат — наш электорат может резко увеличиться", - отметил Янукович.