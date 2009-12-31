Литвин: навыдают актов, а затем люди пойдут друг на друга с вилами

Раздача актов на землю является одним из «примеров реализации предвыборных технологий», заявил председатель Верховной Рады, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН в эфире радио «Эра FM», комментируя постановление правительства относительно упрощенной и бесплатной процедуры выдачи актов на землю.

Он отметил, что перед выборами в Украине «берутся решать сразу все проблемы».

По словам В.ЛИТВИНА, во-первых, необходимо было бы знать четко, что происходит в этой сфере. «Если у нас нет четкой, понятной картины, что происходит с землей, то, поверьте, навыдают этих актов под выборы, а затем люди будут идти друг на друга с вилами», - подчеркнул кандидат в презитденты.

По его словам, в Виннице есть государственное предприятие «Геосистемы», которое производит приборы для геодезии и картографии. Если бы его подключить к работе, то была бы возможность «с точностью до 5 сантиметров определить территорию земель, границы по всей Украине», - сказал председатель ВР. Он считает, что это было бы намного дешевле, чем метод, предложенный правительством Украины, и это было бы намного дешевле, «чем бегать со стропилом по полю».

В.ЛИТВИН отметил, что прежде чем раздавать акты на землю, необходимо было бы произвести инвентаризацию земель, затем определить порядок и последовательность выдачи таких актов, и тогда бы люди знали, что «не будет столкновений ни с кем, что это точно его земля, и не будет на один и тот же надел два земельных акта».

По словам В.ЛИТВИНА, «то, что произошло - это сплошной крик, за которым ничего нет». Он добавил: «Поэтому это один из примеров реализации предвыборных технологий, и не более того».

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Кабинет министров Украины принял постановление, которыми внес изменения в порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на землю.

Согласно документу, в порядок были внесены дополнения.

В частности, в случае непринятия сельским, поселковым или городским главой или уполномоченным им лицом заявлений о выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок или промедления с их передачей, территориальный орган Госкомзема организовывает прием заявлений граждан в соответствующем селе, поселке или городе.

При этом, если техническая документация изготовлена без предварительного предоставления гражданами соответствующих заявлений, допускается передача заказчиком такой технической документации в Центр кадастра для изготовления государственного акта на право собственности на земельный участок. Выдача госакта в таком случае осуществляется одновременно с предоставлением заявления гражданином.

Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.