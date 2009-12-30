Литвин о геополитике, России, поясе безопасности и разных фантомах

Председатель Верховной Рады, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН отмечает необходимость разновекторной внешней политики Украины.

В эфире Первого национального в программе “Украинская рулетка” он отметил, что “сегодня нет в мире ни одной страны, которая бы занимала один вектор”. В.ЛИТВИН добавил: “Это уже прошлое”.

Он подчеркнул: “Так судьба и жизнь распорядились, что Украина занимает исключительно важное и ответственное геополитическое и геостратегическое положение”.

Как сказал председатель ВР, в такой ситуации для того, чтобы “мы имели покой внутри страны и имели результат, необходимо опираться на разные ориентиры”.

Говоря об отношениях Украины с Россией, он подчеркнул необходимость “ставить на первое место экономические интересы”.

По словам В.ЛИТВИНА, 35% товарооборота Украины - именно с РФ, кроме того, 37% украинцев утверждают, что имеют родственников в России. В.ЛИТВИН отметил необходимость использования этих возможностей.

Председатель ВР, кроме того, подчеркнул, что Украине “необходимо иметь главный и определяющий пояс безопасности – хорошие, нормальные, прогнозируемые отношения с Россией” и другими странами, с которыми у нашего государства общие границы.

По его словам, когда “имеешь нормальные, прогнозируемые отношения со своими соседями, то это означает, что проблема твоей безопасности отдаляется на внешние границы этой страны”.

Он заявил, что Украина наибольшую протяженность границ имеет именно с Россией.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что такую позицию с пониманием воспринимают как на востоке, так и на западе Украины. “Мы запугали людей разного рода фантомами, но не видим, что людям нужен покой и результат в стране”, – сказал он.