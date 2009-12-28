Литвин боится, что «мы еще 10 лет будем выходить из кризиса»

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что из-за неадекватной внешней политики Украина теряет многие возможности для своего развития.

Об этом он заявил сегодня, находясь с рабочей поездкой в Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

«Неадекватная внешняя политика приводит к тому, что Украина теряет треть своих возможностей. Без общих усилий со странами-соседями мы еще десять лет будем выходить из кризиса», - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, использовать возможности сотрудничества на постсоветском пространстве необходимо, в первую очередь, в самолетостроении, космической сфере, в агропромышленном комплексе, машиностроении, химической и металлургической отраслях. Он в очередной раз высказал уверенность, что Украина должна принимать участие в Едином Экономическом Пространстве, которое начинает реализовываться с 1 января 2010 года. В.ЛИТВИН, комментируя вопрос о формировании ЕЭП без участия Украины, отметил, что «никто не будет ожидать, пока украинские политики и украинская власть завершат «разборки» и примут правильное решение».

По его словам, внешнюю политику необходимо формировать на основе экономического прагматизма, без всяких политических подтекстов. В первую очередь, убежден В.ЛИТВИН, на первое место необходимо поставить экономические интересы Украины, впрочем, как и потребности наших партнеров.

«Выгодное сотрудничество на постсоветском пространстве, в свою очередь, позволит нам принести покой в Украину – с учетом нашего общего прошлого, с учетом общей веры, учитывая переплетение человеческих судеб», - убежден В.ЛИТВИН.