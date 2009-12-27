Ющенко: из-за Тимошенко каждый украинец должен 6,5 тысяч гривен

Из-за кредитной политики правительства каждый украинец задолжал 6,5 тысяч гривен.

Об этом заявил президент Виктор Ющенко в эфире Первого национального.

"То, что сделала Тимошенко - это крах государства на ближайшие 2-3 года. Общество не знает, до какой глубины пошла эрозия наших возможностей. За последние 8 месяцев задолженность страны выросла с 80 миллиардов до 300 миллиардов", - отметил он

По словам президента, "сейчас сидит делегация в Вашингтоне, чтобы еще одолжить 20 миллиардов".

"Дефицит госбюджета уже находится где-то в районе 12-14%. Это неуправляемый бюджет уже. Это бюджет, который сбрасывает рейтинги страны. Тимошенко занимает каждый вторник по 800-900 миллионов гривен под 32% на 3-6 месяцев", - заявил Ющенко.

"Только на одни проценты, чтобы их выплатить, по кредитам, которые взяла Тимошенко за последние 8 месяцев, в следующем году нужно из бюджета выплатить 22 миллиарда гривен", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "это все наши расходы на образование, медицину и оборону страны вместе взятые".

"Это катастрофа, просто катастрофа...Это самоубийство для той власти, которая придет, потому что это будет колоссальный кризис и пенсионный, и по зарплате", - считает Ющенко.

"Сейчас каждый украинец задолжал 6,5 тысяч гривен. 8 месяцев назад долги на одного украинца, в среднем, были 1 тысяча 200 гривен. Еще такое царствование, такой премьер на 6-7 месяцев - у нас не будет, чем сдачу давать", - подчеркнул глава государства.

Также он сказал: "За два этих года, что пробыла во власти Тимошенко, что вспомнится через 5-10 лет, как важная политика? Белые тигрики? Что останется в памяти? Что мы провели под курсом премьера Тимошенко?"

"А курс назывался "Экономический прорыв", а мы пришли к украинскому нарыву", - подчеркнул Ющенко.

Кроме того, глава государства заявил: "Как добиться высокопроизводительного украинского села, когда у нас крепостное право, когда у нас нет движения земли, когда мы не признаем право собственности человека на землю. А как мы тогда инвестиции собираемся завести?"

Украинская правда