МИД России отмежевывается от заявлений президента Чечни о ликвидации Украины

Министерство иностранных дел России отмежевывается от заявлений президента Чечни Рамзана КАДЫРОВА о необходимости избавиться от Украины как проблемы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, по поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО состоялся телефонный разговор первого заместителя министра Владимира ХАНДОГИЯ и статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Григория КАРАСИНА, в ходе которого украинской стороной было отмечено, что подобные заявления воспринимаются с тревогой, как не отвечающие новым подходам в украинско-российских взаимоотношениях.

“Г.КАРАСИН информировал украинскую сторону, что МИД России отмежевывается от заявлений Р.КАДЫРОВА, о чем свидетельствует ответ на вопрос журналистов министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА во время его сегодняшнего подхода к СМИ, в котором была дана официальная позиция РФ относительно конструктивного развития украинско-российских отношений”, - говорится в комментарии.

Вместе с тем в МИД Украины подчеркнули, что в нашей стране с возмущением и тревогой восприняли откровенно недружелюбные высказывания руководителя одного из субъектов Российской Федерации, президента Чечни Р.КАДИРОВА, которые приобрели широкую общественную огласку.

“Откровенно агрессивные, по сути милитаристские заявления российского высокопоставленного должностного лица, вносят абсолютно неприемлемые акценты в атмосферу партнерства и взаимоуважения между народами Украины и России”, - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, в интервью западным журналистам президент Чечни Р.КАДЫРОВ заявил, что Россия должна иметь агрессивную стратегию и идти в наступление.

"Украина – это скрытая болезнь России", - заявил Р.КАДЫРОВ. “Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет продолжаться и продолжаться. Это какая-то тайная болезнь России. Почему мы должны постоянно страдать, если можем ликвидировать это раз и навсегда?”, - спросил он. “Мы большое государство, у нас все есть – армия, техника. Нам необходимо переходить в наступление”, - добавил президент Чечни.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сегодня в комментарии журналистам сказал, что "российская концепция внешней политики не предусматривает нападения на другие государства. Наша внешняя политика должна быть наступательной, какой она и является, инициативной, какой она также является, и в этом, наверное, будет заключаться значение нашей последующей работы".

По его словам, "что касается конкретных государств (Украины и Грузии), то мы не видим никакой угрозы со стороны Украины". "Мы развиваем отношения с этим государством на основе принципов большого договора, международно признанных принципов, хотим, чтобы Украинское государство скорее прошло период предвыборных эмоций и баталий, и чтобы политическая конъюнктура раз и навсегда исчезла с подходов украинского руководства к Российской Федерации", - подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что "мы - соседние страны, мы заинтересованы друг в друге, и главное, наши народы заинтересованы в том, чтобы дружить соместно".